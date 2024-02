Behrami denuncia: «C'è stata una mancanza di rispetto a Pioli, parlare di un nuovo allenatore...»

Valon Behrami ha parlato a DAZN nel post-partita di Frosinone Milan: tutte le sue dichiarazioni dopo il match vinto dai rossoneri

Behrami ha analizzato a DAZN il match vinto dal Milan contro il Frosinone, difendendo Pioli dalle critiche e dalle voci sull’esonero.

PAROLE – «Secondo me Pioli ha gestito una stagione piena di infortuni, ne ha avuti una marea e nonostante ciò è attaccata a quel treno lì. C’è stata una mancanza di rispetto nei suoi confronti e una mancanza di stima. Il calcio funziona così, è molto rapido. In questo momento, parlare di un nuovo allenatore come se il Milan in questa stagione è tanto indietro, la vedo come una mancanza di rispetto per il suo lavoro e per i risultati, nonostante il gioco non sia stato straordinario».