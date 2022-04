Bayern Psg, titoli di coda: Lewandowski e Mbappè scudetto e addio?

Bayern e Psg potrebbero festeggiare nel weekend lo scudetto: per Lewandowski e Mbappé la storia è ai titoli di coda?

Titoli di coda in Bundesliga e Ligue 1 per Bayern e Psg, con le due squadre pronte a conquistare lo scudetto con anticipo rispetto al termine della stagione. Le due squadre stanno dominando i campionati anche se l’uscita dalla Champions League ha lasciato strascichi e mugugni tra i tifosi.

Un titolo che potrebbe voler dire addio anche per Lewandowski e Mbappé con le due stelle delle squadre pronte a far la valigia in vista del mercato. Per il polacco gli interessi sono diversi soprattutto in Premier League, per il francese invece c’è sempre l’idea Real Madrid. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.