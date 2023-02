Bayern Monaco, Coman ai saluti: il suo sostituto un ex obiettivo del Milan? Intrecci di mercato, tra Germania e Italia

Il Real Madrid sarebbe interessato a Kingsley Coman, che secondo voci della Spagna potrebbe lasciare il Bayern Monaco; secondo Sky Germania , il direttore sportivo del club bavarese Hasan Salihamidzic non ha alcuna intenzione di lasciarlo andare.

Il club bavarese chiederebbe una somma di 100 milioni di euro, stessa somma che chiede l’Eintracht Francoforte per Randal Kolo Muani, ex obiettivo del Milan e ora obietto del Bayern. Secondo Sky, l’attuale leader della Bundesliga non ha in programma per il momento di fare un’offerta per l’ex Nantes.