Batistuta: «Congratulazioni Maldini per il rinnovo. Spero che un giorno ci affronteremo…». Le parole dell’ex calciatore

Batistuta ha voluto congratularsi con Paolo Maldini per il rinnovo tramite il suo profilo ufficiale di Twitter. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Congratulazioni Paolo Maldini per il rinnovo come responsabile dell’area tecnica del club del tuo cuore. Spero che un giorno ci affronteremo di nuovo difendendo ognuno i propri colori. Mi congratulo con il Milan per il riconoscimento della tua professionalità e di ciò che rappresenti per loro».