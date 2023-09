Bastoni a Dazn: «Il passato non conta, dobbiamo pensare a..»

Intervistato nel pre partita di Inter Milan, Alessandro Bastoni, ha rilasciato le sue impressioni a caldo sulla sfida.

Le parole di Alessandro Bastoni intervistato nel pre partita di Inter Milan a Dazn:

«Ci sentiamo bene, non c’è spazio per scuse e lamentele prima di queste partite. Siamo carichi e pronti per fare un grande partita. Cosa cambia col Milan? Cambia poco, lo abbiamo visto anche con la Fiorentina. Dobbiamo essere noi, stretti e compatti, lavorare l’uno per l’altro. Solo così potremo portare a casa i 3 punti. I derby sono tanto un aspetto mentale, tra calciatori e città, bisogna andare in campo concentrati e non pensare al passato».