Bartesaghi, sorpresa sulla sinistra: il classe 2005 supera Estupinan e si prende la titolarità. Retroscena da Milanello

Bartesaghi: il giovane terzino convince Allegri e Tare scalzando il nuovo acquisto nelle gerarchie. È lui il vero erede di Theo sulla fascia

La fascia sinistra del Milan ha un nuovo padrone indiscusso e, contro ogni pronostico estivo, non è il colpo di mercato arrivato per sostituire un gigante come Theo Hernandez. Nelle gerarchie di Max Allegri si è imposto con prepotenza Davide Bartesaghi, il ragazzo classe 2005 cresciuto nel vivaio rossonero che ha saputo ribaltare completamente le previsioni della vigilia. Inizialmente partito come riserva designata di Pervis Estupinan, acquistato dalla società proprio per colmare il vuoto sulla corsia mancina, il giovane difensore ha effettuato un clamoroso sorpasso nelle preferenze tecniche.

Secondo quanto riportato da Ramazzotti sulle colonne di Gazzetta.it, la svolta nasce dal quotidiano lavoro sul campo. Bartesaghi non si è limitato a coprire le spalle al compagno di reparto, ma ha sfruttato ogni allenamento per migliorare, guadagnandosi la stima incondizionata della dirigenza, in particolare la fiducia di Igli Tare, e dello staff tecnico. Allegri, allenatore che storicamente premia l’equilibrio e l’applicazione tattica, ha visto nel giovane italiano le garanzie necessarie per affidargli una maglia pesante nel delicato periodo del dopo Theo Hernandez.

Bartesaghi ormai titolare a sinistra

Oggi la situazione è chiara: il titolare è Bartesaghi. Quello che doveva essere un anno di transizione e apprendistato alle spalle di Estupinan si è trasformato nella stagione della consacrazione. La sua ascesa dimostra come la meritocrazia e la fame di arrivare possano sovvertire anche le gerarchie dettate dal prezzo del cartellino. Il Milan si ritrova così in casa una risorsa preziosissima, un esterno moderno e affidabile che ha saputo cogliere l’attimo, trasformando la fascia sinistra nel suo territorio di conquista a scapito del più esperto collega ecuadoriano.