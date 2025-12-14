Bartesaghi si è preso definitivamente il Milan: l’italiano ha scalzato Estupinan. Ecco come

Bartesaghi, il terzino del Milan si è preso definitivamente il Milan dopo la doppietta odierna contro il Sassuolo: scalzato Estupinan

Nel Milan che lotta per le prime posizioni, il dibattito si sposta sulla fascia sinistra, dove è avvenuto un clamoroso ribaltone nelle gerarchie. Pervis Estupinan, arrivato in estate per quasi 20 milioni dal Brighton, sta faticando a tornare ai livelli di inizio stagione dopo un infortunio. Dietro di lui, però, è esploso Davide Bartesaghi, il laterale classe 2005 cresciuto nel vivaio rossonero.

Come analizzato da Calciomercato.com, Bartesaghi ha messo la freccia e ha superato l’ecuadoriano, conquistando il posto da titolare.

Crescita fulminante

Bartesaghi si è guadagnato la fiducia di Massimiliano Allegri a suon di prestazioni positive, sfruttando al meglio ogni occasione in cui ha dovuto sostituire Estupinan:

PAROLE – «A 19 anni il ragazzo si è preso la maglia del Milan facendo prestazioni di alto livello: la migliore probabilmente, è stata quella con il Sassuolo con tanto di primo e secondo gol in assoluto in Serie A; doppietta decisiva per il pareggio finale».

Le gerarchie si sono ribaltate: Estupinan non è titolare in campionato dal pareggio a Parma di inizio novembre. Nelle gare successive di Serie A è sempre partito Bartesaghi.

Nonostante l’attuale situazione, Calciomercato.com precisa che non si tratta di una bocciatura per il costoso acquisto estivo:

PAROLE – «Per Estupinan, però non si tratta di una bocciatura. Il Milan in estate ha investito quasi 20 milioni… e oggi la società non ha cambiato idea sul giocatore: in dirigenza sono consapevoli delle sue qualità».

Estupinan ora dovrà lavorare per convincere Allegri e riprendersi il posto da titolare sulla fascia, ma il presente è tutto del giovanissimo Bartesaghi.