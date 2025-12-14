Bartesaghi da record: il difensore più giovane a segnare una doppietta dal 2014. Spunta l’intreccio con l’ex rossonero

Bartesaghi, il difensore del Milan, con la doppietta odierna contro il Sassuolo, ha stabilito un clamoroso record. Ecco quale

Il pareggio per 2-2 tra Milan e Sassuolo, valido per la 15ª giornata di Serie A, sarà ricordato per la prestazione monstre di Davide Bartesaghi. Il laterale classe 2005, cresciuto nel settore giovanile e transitato per il Milan Futuro in Serie C, ha segnato la sua prima doppietta in prima squadra, e i numeri di Opta ne sottolineano la portata storica:

Difensore Record: Bartesaghi (19 anni e 350 giorni) è il più giovane difensore a segnare una doppietta in Serie A da quasi dodici anni. L’ultimo a riuscirci a un’età inferiore fu Ibrahima Mbaye nel marzo 2014 (a 19 anni e 110 giorni).

Doppietta Rossonera: Quella di Bartesaghi è la doppietta più giovane realizzata da un giocatore del Milan in Serie A da oltre un decennio. L'ultimo a fare meglio, seppur di pochissimo, fu Stephan El Shaarawy nel settembre 2012, più giovane di Bartesaghi di appena 15 giorni.

Le due reti del giovane difensore, oltre a riempire il tabellino, confermano il coraggio di Massimiliano Allegri nell’aver lanciato il ragazzo in un ruolo chiave, rendendolo protagonista di un evento statistico eccezionale per il club.