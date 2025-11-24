Bartesaghi a Telelombardia: «Mi sento più importante grazie alla fiducia di tecnico e compagni. Vi spiego come abbiamo vinto questo derby»

Bartesaghi, esterno sinistro del Milan, ha commentato con soddisfazione la vittoria ottenuta ieri sera nel derby contro l’Inter: le dichiarazioni

Davide Bartesaghi, giovane esterno rossonero che ha giocato da titolare e ha contribuito alla vittoria del Milan nel Derby contro l’Inter, ha rilasciato le sue impressioni a Telelombardia, parlando della sua crescita e del clima nello spogliatoio.

Crescita personale e fiducia

Il difensore ha raccontato il suo approccio mentale, che lo aiuta a mantenere la lucidità in un momento così importante della sua carriera:

PAROLE – «Mi alleno con la testa serena. Non penso troppo per non avere troppi problemi per la testa. Credo vada bene così. Se mi sento importante? Si, mi sento un po’ più importante rispetto ad inizio stagione grazie alla fiducia che mi viene data. I compagni di squadra mi aiutano tutti i giorni».

Questo senso di appartenenza e il sostegno dei compagni più esperti sono fattori chiave per la sua rapida maturazione.

L’unità del gruppo e l’atmosfera derby

Riguardo alla vittoria per 1-0 ottenuta contro i cugini nerazzurri, Bartesaghi ha sottolineato il valore del successo e l’importanza dell’unità del gruppo in partite di questo calibro:

VITTORIA – «Sono tre punti importanti, ma la stagione è ancora lunga. Da martedì penseremo già alla prossima gara. Siamo una squadra unita. Il gol è arrivato anche perché ci siamo caricati tra di noi, c’era un’atmosfera diversa».

La vittoria nel Derby è vista come una spinta emotiva, ma la concentrazione è già rivolta ai prossimi impegni, in linea con le richieste del tecnico Allegri.

Voglia di gol e di lavorare

Infine, il giovane esterno non nasconde l’ambizione di migliorare anche in zona gol:

GOL – «Ci provo, ho voglia di fare gol. Potevo fare meglio stasera, devo lavorare ancora tanto».

Nonostante la buona prestazione, Bartesaghi dimostra umiltà e la voglia di crescere che caratterizza i giovani talenti del Milan.