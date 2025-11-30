Connect with us

Bartesaghi a Milan Tv: «Fiducia fondamentale, Milan Futuro mi ha aiutato a crescere. Partita dura ma siamo felice. Sul mio momento dico questa cosa»

Leao a DAZN: «Lavoro da centravanti. Vittoria sofferta ma importantissima. Contano solo i tre punti»

Tomori a DAZN: «Bello vincere 1-0, i tre punti valgono lo stesso. Dobbiamo ricordarci una cosa precisa»

Allegri a Milan Tv: «Siamo quasi una squadra. Leao deve imparare a fare il centravanti. Non possiamo tornare sulle montagne russe. Adesso dobbiamo...»

Fofana a TeleLombardia: «Scudetto? Ne parliamo a maggio. Devo migliorare nei primi 15 minuti di partita e vi spiego perchè»

17 minuti ago

Bartesaghi

Bartesaghi, terzino del Milan, ha commentato ai canali ufficiali rossoneri la vittoria ottenuta ieri sera contro la Lazio

Tra le note più liete della serata di San Siro c’è sicuramente Davide Bartesaghi. Il terzino rossonero, schierato in campo da Massimiliano Allegri, ha risposto presente con una prestazione di grande personalità, contribuendo al clean sheet contro la Lazio. Nel post partita, il difensore è intervenuto ai microfoni del canale tematico rossonero, Milan TV, analizzando lucidamente l’andamento del match e le due fasi della gara.

SULLA PARTITA«E’ stata una partita difficile, lavoriamo sempre al massimo ma loro sono stati bravi a farci pressione subito. Poi con i ritmi più bassi abbiamo gestito bene e creato la giusta occasione da gol».

Il momento per il classe 2005 è magico: la continuità di rendimento conferma che il ragazzo è pronto per certi palcoscenici, merito anche di un carattere glaciale che gli permette di non sentire la pressione.

IL TUO MOMENTO«Per ora sta andando tutto bene, ma si può sempre migliorare. E’ un mio punto di forza essere tranquillo e sereno, devo ringraziare mister e compagni, la fiducia è la cosa più importante in questo sport».

Infine, Bartesaghi ha voluto sottolineare l’importanza strategica del progetto Milan Futuro. L’esperienza maturata in Serie C, campionato noto per la sua fisicità e per l’agonismo, è stata fondamentale per il suo approdo in prima squadra, nonostante i risultati collettivi della seconda squadra non siano stati sempre esaltanti.

L’ESPERIENZA IN MILAN FUTURO«E’ stato importante per me, in Serie C ci sono stadi difficili, caldi, quindi questo mi ha aiutato. Purtroppo non si sono visti i risultati sul campo, questo mi dispiace ma sulla mia crescita sì, mi ha aiutato molto giocare in Milan Futuro».

