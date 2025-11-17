Bartesaghi nella top 5 degli under 20 più impiegati in questo campionato di Serie A. Trova spazio anche Camarda

Il futuro del Milan sembra essere in mani sicure e giovanissime, almeno stando ai dati di rendimento della Serie A. Le statistiche stilate da Kickest evidenziano il grande spazio che il tecnico Massimiliano Allegri sta concedendo ad alcuni dei prospetti più brillanti del club rossonero.

Bartesaghi: Il Gigante del 2005

In cima alle classifiche dei giocatori nati dopo il 2005 per minutaggio in questo campionato di Serie A, spicca il nome di Davide Bartesaghi. Il terzino sinistro italiano si piazza al secondo posto assoluto, un risultato straordinario per la sua età e il suo ruolo.

Bartesaghi ha accumulato ben 487 minuti in campo, un chiaro segno della fiducia riposta in lui da Massimiliano Allegri. Questo ampio utilizzo è stato favorito anche dall’infortunio di Estupiñán, il terzino ecuadoriano, che ha aperto le porte della prima squadra al giovane difensore. La sua presenza costante dimostra la capacità del Diavolo di lanciare talenti fatto in casa in un campionato esigente.

A fare meglio di lui, e a comandare la classifica dei millennials, è solo Palestra del Cagliari, un altro esempio di come i club stiano investendo sulla linea verde italiana.

Camarda e il Progetto Giovani Rossonero

Non solo Bartesaghi, il Milan piazza un altro suo talento nella Top 5 di questa speciale graduatoria. Al quinto posto si trova Francesco Camarda, l’attaccante italiano.

Camarda, pur essendo di proprietà del club meneghino, sta attualmente maturando esperienza in prestito al Lecce, una scelta che mira a garantirgli quel minutaggio e quella crescita che Milano non poteva assicurargli immediatamente. Con 346 minuti all’attivo in questa stagione, l’attaccante dimostra di essere un elemento su cui l’ambiente salentino sta puntando forte e che il Diavolo monitora con grande attenzione in vista del suo rientro.

Il fatto che il Milan piazzi due talenti così giovani, e di classi così distanti, tra i primi cinque per minutaggio in Serie A evidenzia una strategia chiara e vincente nella valorizzazione dei giovani, un pilastro fondamentale del progetto Allegri e della dirigenza.