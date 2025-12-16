Bartesaghi Milan, il difensore entra nella storia: in Serie A dal 2014… Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan festeggia non solo la prestazione della squadra, ma anche l’exploit di uno dei suoi giovani talenti. Il nome sulla bocca di tutti è Davide Bartesaghi, il promettente difensore rossonero. La sua recente doppietta in campionato ha catalizzato l’attenzione non solo per il valore dei gol, ma anche per il suo significato statistico, proiettandolo immediatamente nella storia recente della Serie A.

Il Record di Gioventù: Bartesaghi Supera Dieci Anni di Storia

Secondo quanto riportato da Opta, la società specializzata nell’analisi dei dati calcistici, Davide Bartesaghi ha stabilito un primato di notevole spessore. All’età di 19 anni e 350 giorni, l’esterno difensivo del Diavolo è il difensore più giovane a segnare due gol nella stessa partita di Serie A negli ultimi anni, superando quasi un decennio di storia.

Per trovare un difensore capace di siglare una doppietta in campionato a un’età inferiore a quella attuale di Bartesaghi, bisogna risalire fino al marzo 2014. Allora fu Ibrahima Mbaye, all’epoca con la maglia dell’Inter, a riuscire nell’impresa, all’età di 19 anni e 110 giorni. Questo dato sottolinea l’eccezionalità della performance del giovane milanista, una vera e propria gemma emersa dal settore giovanile.

Il Futuro Rossonero Passa dai Giovani

Questa prodezza individuale cade in un momento cruciale per il Milan, che sta costruendo il proprio futuro sotto una nuova e ambiziosa guida tecnica e sportiva.

Il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano, è un chiaro segnale della volontà del club di unire l’esperienza alla valorizzazione dei talenti. Allegri, noto per la sua capacità di gestire e far crescere i giovani calciatori, potrà contare su risorse come Bartesaghi per arricchire il pacchetto difensivo.

In parallelo, il nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare, l’ex dirigente della Lazio celebre per il suo occhio clinico nello scouting, osserverà con interesse la crescita di questi talenti interni. L’abilità di Bartesaghi di incidere in zona gol, unita alla sua solidità difensiva, rappresenta una risorsa preziosa che Tare potrà considerare come un innesto “fatto in casa” di altissimo livello.

Il Milan si ritrova così in casa un potenziale recordman e un protagonista per il futuro, dimostrando che la strada della valorizzazione dei giovani può portare non solo a successi sportivi ma anche a dati statistici di grande impatto. La base per il nuovo ciclo vincente dei rossoneri sembra essere stata gettata.