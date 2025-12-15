Bartesaghi Milan, lui l’eroe di San Siro nel match contro il Sassuolo: le pagelle. Segui le ultimissime

Il pareggio per 2-2 tra il Milan e il Sassuolo nella quindicesima giornata di Serie A ha lasciato un po’ di amaro in boccaai tifosi rossoneri per i due punti persi in casa. Tuttavia, la giornata resterà indimenticabile per Davide Bartesaghi, il giovane talento che ha segnato entrambe le reti del Diavolo, le sue prime assolute nel massimo campionato italiano.

La sua prestazione è stata un lampo di luce in una giornata altrimenti sottotono per la squadra e ha meritato il plauso unanime della stampa sportiva, che lo ha incoronato con un voto altissimo in pagella.

Il Triumvirato dei Voto 8

I tre principali quotidiani sportivi italiani hanno assegnato a Bartesaghi un eccezionale voto 8, sottolineando la sua impronta decisiva sulla gara:

La Gazzetta dello Sport gli assegna un 8 con la seguente motivazione: “ Allegri gli aveva chiesto coraggio . Fatto. I primi due gol in Serie A . È in chiara fase di deflagrazione . Anche grazie alla rampa di Milan Futuro “. Un chiaro riferimento all’ esplosione del talento e al coraggio tattico richiesto da Massimiliano Allegri , il tecnico livornese .

gli assegna un con la seguente motivazione: “ . Fatto. I . È in chiara . Anche grazie alla rampa di “. Un chiaro riferimento all’ del talento e al richiesto da , il . Anche il Corriere dello Sport non è da meno, assegnando un 8 e definendo la sua prestazione una “ doppietta da sogno “: “ A nemmeno vent’anni , firma una doppietta da sogno , ribaltando da solo il vantaggio del Sassuolo . Intelligente nel farsi trovare pronto”.

non è da meno, assegnando un e definendo la sua prestazione una “ “: “ , firma una , il vantaggio del . nel farsi trovare pronto”. Tuttosport completa il triumvirato di voto 8 con una descrizione dettagliata delle due reti: “Mezzogiorno di fuoco: puntuale sul tiro-cross di Loftus-Cheek per festeggiare il suo primo gol in A. Poi l’inserimento vincente e il sinistro potente all’angolino per la doppietta“.

L’Emergenza Centravanti e la Visione di Allegri e Tare

La doppietta di Bartesaghi è un segnale incoraggiante per il Milan e dimostra la qualità del vivaio e la capacità di Allegri di lanciare i giovani. Tuttavia, l’exploit di un centrocampista/difensore adattato non può nascondere la grave crisi del reparto offensivo, dove Nkunku e Gimenez non garantiscono continuità.

Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo e esperto dirigente albanese, deve agire con rapidità sul mercato di gennaio. L’emergenza in attacco, nonostante la giornata di grazia di Bartesaghi, è vitale da risolvere con l’acquisto di un centravanti di peso come Niclas Füllkrug, per dare stabilità e concretezza alla manovra e affrontare al meglio la Supercoppa imminente.