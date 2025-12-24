Bartesaghi Milan, rinnovo in vista per il terzino rossonero? Il club lo blinda. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato rossonero non è fatto solo di grandi colpi in entrata e trattative internazionali, ma anche di una sapiente gestione del patrimonio interno. In un panorama calcistico che si muove freneticamente tra acquisti milionari e risoluzioni contrattuali, il Milan ha deciso di blindare i propri gioielli fatti in casa per garantire continuità tecnica e solidità societaria. Al centro di questa strategia c’è Davide Bartesaghi, il giovane terzino sinistro classe 2005 dotato di una struttura fisica imponente e di una grande capacità di spinta sulla fascia.

Bartesaghi inamovibile: la decisione di Via Aldo Rossi

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il nome del promettente difensore continua a far gola ai grandi club europei, pronti a scommettere sul suo talento cristallino. Tuttavia, la posizione di Via Aldo Rossi è granitica: il ragazzo non si muove. Il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, dirigente albanese di grande esperienza internazionale e fine conoscitore del mercato giovanile, ha identificato in Bartesaghi un pilastro inamovibile per il progetto futuro del club meneghino. Tare è convinto che il giovane laterale possa rappresentare la naturale evoluzione tattica della fascia sinistra rossonera.

Rinnovo fino al 2030: il piano per Massimiliano Allegri

Per evitare spiacevoli sorprese e allontanare le sirene estere, il Diavolo ha giocato d’anticipo. La dirigenza ha blindato il calciatore con un rinnovo contrattuale a lunghissimo termine, con una scadenza fissata al 30 giugno 2030. Questa mossa rappresenta un segnale forte di fiducia verso Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese plurititolato tornato sulla panchina dei rossoneri per restaurare una mentalità vincente e pragmatica. Allegri, noto per la sua capacità di lanciare e valorizzare i giovani talenti inserendoli in un contesto tattico rigoroso, avrà così a disposizione un profilo di altissima prospettiva su cui lavorare nei prossimi anni.

La strategia dei rossoneri per il futuro

La blindatura di Bartesaghi si inserisce perfettamente nella visione di Igli Tare, che punta a creare un mix equilibrato tra campioni affermati e giovani promesse del vivaio. Proteggere i propri asset dai tentativi di scippo delle big d’Europa è la priorità del nuovo DS, che intende costruire un Milan sostenibile ma estremamente competitivo. Con un contratto blindato fino al 2030, il futuro del giovane difensore e quello dei rossoneri appaiono più legati che mai, sotto la guida attenta di un tecnico esperto come Allegri e la supervisione strategica di Tare.