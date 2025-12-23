Bartesaghi blindato: il Milan alza il muro contro le sirene inglesi. Tare e Allegri dicono no

Bartesaghi, il Milan blinda il terzino sinistro: Arsenal in pressing ma per i rossoneri il classe 2005 è praticamente incedibile

In un mercato che si muove freneticamente tra acquisti e risoluzioni, il Milan non perde d’occhio i propri gioielli fatti in casa. Il nome di Davide Bartesaghi continua a far gola ai grandi club europei, ma la posizione di Via Aldo Rossi è granitica. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta.it, il giovane terzino sinistro è considerato un pilastro inamovibile per il futuro del club.

Bartesaghi blindato fino al 2030: la strategia del Diavolo

Il Milan ha giocato d’anticipo per evitare spiacevoli sorprese, blindando il classe 2005 con un rinnovo a lunghissimo termine:

Firma e fiducia: Lo scorso maggio, Bartesaghi ha siglato un rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2030 . Un segnale inequivocabile della volontà di Igli Tare e della dirigenza di puntare su di lui come erede naturale di Theo Hernandez.

Lo scorso maggio, Bartesaghi ha siglato un rinnovo di contratto fino al . Un segnale inequivocabile della volontà di e della dirigenza di puntare su di lui come erede naturale di Theo Hernandez. Punto fermo: Il club lo considera uno dei perni attorno ai quali costruire l’ossatura della squadra dei prossimi anni. La sua crescita costante, passata anche attraverso il progetto Milan Futuro, ha confermato le doti fisiche e tecniche già intraviste sotto la gestione Pioli e ora coltivate da Massimiliano Allegri.

Il pressing dell’Arsenal

Nonostante il rinnovo, l’interesse internazionale non accenna a diminuire. In particolare, le “orecchie inglesi” restano dritte: