Bartesaghi Milan, il difensore verso il rinnovo fino al 2030! Tutti i dettagli. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il futuro del Milan passa anche per i giovani talenti che dimostrano un attaccamento incondizionato alla maglia rossonera. È il caso di Davide Bartesaghi, il promettente difensore del vivaio, che quest’estate ha compiuto una scelta di grande fedeltà e lungimiranza, blindando il suo rapporto con il Diavolo.

Come riporta il giornalista Matteo Moretto, Bartesaghi ha deciso di rinnovare il proprio contratto con il Milanprolungandolo fino al 2030. Un accordo a lungo termine che prevede uno stipendio di circa 600.000 euro a stagione.

La particolarità di questa operazione risiede nel contesto in cui è maturata. Il giovane difensore, infatti, ha messo la sua firma in un momento in cui non aveva ancora alcuna certezza di essere stabilmente integrato nella Prima Squadra.

🧗 La Fiducia Oltre le Difficoltà: Nonostante la Retrocessione

La decisione di Bartesaghi è un segnale fortissimo di attaccamento al club e di fiducia nel progetto di sviluppo. La sua scelta è avvenuta persino nonostante la Seconda Squadra del Milan fosse retrocessa in Serie D. Una situazione che avrebbe potuto spingere molti suoi coetanei a cercare alternative in società che offrissero palcoscenici immediati più competitivi per il percorso di crescita.

Invece, il talento rossonero ha dimostrato di credere fermamente nel percorso che il Milan ha tracciato per lui, mettendo il progetto tecnico al di sopra delle contingenze del momento. Questa mentalità vincente e la volontà di mettersi in gioco sono qualità che vengono apprezzate ai massimi livelli, sia dalla dirigenza che dallo staff tecnico.

🤝 Un Elemento Prezioso per Allegri e Tare

La scelta di Bartesaghi è un vantaggio strategico per la gestione di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese. Avere giovani motivati e fedeli come Bartesaghi consente ad Allegri di avere risorse fresche e pronte da inserire gradualmente in prima squadra, riducendo la necessità di ricorrere a costosi rinforzi in panchina.

Parallelamente, questo rinnovo rappresenta un punto a favore per Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo dei rossoneri. Tare può utilizzare la storia di Bartesaghi come esempio di come il Milan sia in grado di valorizzare i propri talenti. La stabilità contrattuale e la prospettiva a lungo termine del giovane difensore dimostrano che il Diavolo sta costruendo le sue fortune sia attraverso il mercato esterno che con la cura del vivaio, un equilibrio fondamentale per il successo duraturo.