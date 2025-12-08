Bartesaghi, pericolo per il Milan: rischio sul mercato. Le ultime sull’esterno rossonero

Bartesaghi è finito nel mirino di alcuni club di Premier League, la notizia arriva dall’esperto di mercato Matteo Moretto

Il talento italiano continua a suscitare grande interesse oltremanica. L’ultima stella del campionato di Serie A finita nel mirino dei club della Premier League è Davide Bartesaghi, il giovane e promettente difensore del Milan. Secondo le indiscrezioni raccolte dal giornalista esperto di mercato, Matteo Moretto, diverse società inglesi avrebbero già avviato i primi sondaggi per il terzino sinistro classe 2005, considerato uno dei prospetti più brillanti del panorama calcistico europeo.

L’Ascesa Improvvisa del Gioiello Rossonero

Bartesaghi si è imposto all’attenzione generale grazie a un’ascesa fulminea. Nonostante la sua giovanissima età, il difensore ha saputo conquistare un ruolo di primo piano, diventando un titolare affidabile nello scacchiere tattico di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano noto per la sua gestione pragmatica e per il lancio di giovani talenti. Le sue prestazioni, caratterizzate da una notevole maturità tattica e da una spinta costante sulla fascia, non sono passate inosservate.

Il giovane difensore ha dimostrato di possedere la determinazione e la qualità tecnica necessarie per competere ai massimi livelli, guadagnandosi la fiducia dell’allenatore del Diavolo in un reparto storicamente cruciale come quello della corsia mancina.

Blindato dai Vertici di Via Aldo Rossi

Consapevole del valore del proprio gioiello e dell’interesse crescente, la dirigenza del club meneghino si è mossa con largo anticipo per tutelare il proprio investimento. Bartesaghi ha, infatti, rinnovato il suo contratto la scorsa estate, legandosi ai colori rossoneri fino al 30 giugno 2030.

L’accordo prevede un ingaggio di 600mila euro a stagione, una cifra significativa che sottolinea la stima del management verso il calciatore. La mossa contrattuale non solo ha garantito stabilità al giocatore, ma ha anche posto una solida base per respingere eventuali assalti dall’estero.

Il Muro Contrattuale e l’Interesse Inglese

Nonostante il recente e blindato rinnovo, i top club della Premier League non sembrano intenzionati a mollare la presa. La capacità di Bartesaghi di abbinare fase difensiva e proposizione offensiva è un profilo sempre più ricercato nel campionato più ricco e competitivo del mondo. Per strappare il difensore alla squadra italiana, le pretendenti dovranno presentare un’offerta economicamente irrinunciabile che superi di gran lunga il valore del suo attuale ingaggio.