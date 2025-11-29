Bartesaghi: il gioiellino del vivaio che insidia Estupinan e conquista Allegri. Spiffero importante da Milanello

Bartesaghi, prestazioni super e personalità da veterano: l’esterno mancino mette in dubbio le gerarchie sulla sinistra, convincendo tecnico e critica

Il Milan si gode l’esplosione di un talento fatto in casa, una risorsa preziosa che sta bruciando le tappe con una rapidità impressionante. Davide Bartesaghi, prodotto orgoglioso del settore giovanile rossonero, sta vivendo il momento più brillante della sua giovane carriera. Quella che doveva essere una stagione di apprendistato alle spalle del grande colpo estivo Pervis Estupinan — arrivato per sostituire il pesante vuoto lasciato da Theo Hernandez con un investimento oneroso — si sta trasformando in una sorprendente cavalcata. Le gerarchie sulla fascia sinistra, che sembravano scolpite nella pietra a inizio anno, ora vacillano di fronte alle prestazioni sontuose del difensore italiano.

Come riportato puntualmente da TMW, l’ascesa del ragazzo è stata favorita anche dai problemi fisici del compagno di reparto, ma Bartesaghi è stato abilissimo a non farsi trovare impreparato. Schierato con continuità nelle ultime settimane, ha mostrato una solidità difensiva e una personalità da vendere, abbinate a un equilibrio tattico che ha letteralmente stregato Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, notoriamente esigente, non ha nascosto la sua stima, dichiarando in conferenza stampa che il giovane ha il “physique du role” ideale per giocare nel Milan, pur sottolineando la necessità di continuare a lavorare sui dettagli per completare la maturazione.

Bartesaghi, non più solo una semplice riserva

L’analisi evidenzia come il ragazzo garantisca ormai ampiezza, energia e letture di gioco sempre più pulite. Per il club, aver trovato in casa una soluzione di tale affidabilità è un valore inestimabile. Il messaggio che arriva dal campo è forte e chiaro: oggi la corsia mancina rossonera non dipende più esclusivamente da Estupinan. Bartesaghi ha smesso i panni della semplice alternativa per indossare quelli del titolare aggiunto, costringendo Allegri a considerarlo seriamente come una prima scelta nelle rotazioni future.