Baresi: «Tonali? Da lui ci si aspetta tanto ma non dimentichiamo una cosa importante»

Baresi ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha commentato così la stagione di Sandro Tonali, portando l’attenzione sull’età del giocatore ma anche sulle sue caratteristiche principali.

HA SOLO VENT’ANNI- «Da un giocatore con le sue qualità ci si aspetta tanto, ma non possiamo ignorare il fatto che abbia vent’anni: come si fa a pretendere che si imponga da subito come un veterano? In questi mesi è migliorato, ha tutto per diventare protagonista».