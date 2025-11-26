Barella torna sul Derby e avverte l'Inter: «Il Milan e l'Atletico si somigliano, noi siamo stati belli ma...»

Barella paragona lo stile di gioco del Milan a quello degli spagnoli e ammette: la sconfitta brucia, ci è mancata la cattiveria sotto porta

La ferita del Derby perso brucia ancora in casa nerazzurra, anche a pochi minuti di un appuntamento cruciale come quello di Champions League. A confermarlo è Nicolò Barella, che parlando della sfida di questa sera contro l’Atletico Madrid ha tracciato un parallelismo tattico molto interessante, riconoscendo implicitamente la solidità difensiva e l’organizzazione del Milan di Massimiliano Allegri. Secondo il centrocampista, affrontare i Colchoneros richiederà lo stesso tipo di approccio mentale necessario contro i rossoneri, poiché le due squadre condividono caratteristiche simili: squadre rocciose, difficili da perforare, che lasciano poco spazio allo spettacolo ma badano al sodo.

Barella ha sottolineato come la lezione subita a San Siro debba servire da monito. Contro il Diavolo, l’Inter ha tenuto il pallino del gioco ma è risultata sterile, sbattendo contro il muro rossonero e le parate di Maignan. Per questo, in Europa, l’obiettivo sarà invertire la tendenza:

SOFFERENZE IN CAMPO – «Similitudini tra Milan e Atletico Madrid? Hanno qualche similitudine, abbiamo paragonato i due stili di gioco e le abbiamo ritrovate. Noi dobbiamo fare la stessa partita che abbiamo fatto con il Milan, abbiamo fatto bene ma ci è mancato il gol e un po’ di precisione sotto porta. Oggi cercheremo di essere magari meno belli e più concreti». Un’ammissione di colpa che esalta, di riflesso, il cinismo tattico dei rossoneri.

Nonostante la voglia di guardare avanti, il rammarico per la stracittadina è ancora vivo. Barella non nasconde che uscire dal campo con zero punti dopo una prestazione che loro ritengono positiva è stato un colpo difficile da digerire. La delusione per non aver capitalizzato la mole di gioco contro il Milan “rimane”, ma la stagione impone di voltare pagina velocemente:

PERSONE PIÙ IMPORTANTI – «La sconfitta contro il Milan rimane, abbiamo fatto una buona partita e non abbiamo portato a casa niente, quello dispiace, ma il campionato è lungo, in Champions League stiamo facendo bene ed è lunga: cercheremo di fare il possibile in tutte le competizioni».

