Lo sfottò diventa arte. Durante Milan Psg i tifosi hanno accolto l’ex Donnarumma con milioni di banconote sfotto. Le stesse sono diventate un quadro:

c’è chi infatti si è divertito a inserirle in una teca e trasformarle in un cimelio ricordo in vendita sul web.