Balotelli accusato dall'ex compagno: «Era vergognoso il modo in cui...»

L’ex compagno di squadra punge così Balotelli: «Si allenava in maniera vergognosa». Durissime le critiche per l’ex Milan

Rickie Lambert, ex attaccante del Liverpool ha parlato così dell’ex compagno Mario Balotelli a BristolLive.

LE PAROLE – «Brendan Rodgers ha portato Mario Balotelli e nelle gerarchie lo ha messo davanti a me. Questa cosa mi faceva impazzire, non riuscivo a capire. Il modo in cui si allenava era assolutamente vergognoso. Fuori dal campo è davvero di una simpatia contagiosa, è un ragazzo splendido. Ma il suo comportamento in allenamento non va bene. Quando giocava si impegnava, e mi sono capitati calciatori con un atteggiamento simile. Ma solitamente chi fa così in campo poi se la cava, lui no. Non riesco ancora a capire perché Rodgers gliela facesse passare liscia, mettendolo in campo al posto mio. Io sono stato colpito direttamente».