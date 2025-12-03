Balotelli si Allena in Eccellenza: Super Mario Aspetta la Chiamata del Calcio Professionistico. Segui le ultimissime

La parabola calcistica di Mario Balotelli, l’attaccante italiano dal talento cristallino ma dalla carriera turbolenta, continua a tenere banco. Dopo l’ultima esperienza al Genoa che non ha prodotto i risultati sperati, l’ex centravanti rossonero non ha appeso gli scarpini al chiodo e sta lavorando incessantemente per farsi trovare pronto per una nuova sfida professionale.

Carpenedolo, la Palestra per il Ritorno

Attualmente, Super Mario, il bomber di Brescia noto per i suoi gol spettacolari e le sue esultanze iconiche, si sta allenando con il Carpenedolo, una formazione che milita nel girone C del campionato di Eccellenza lombarda. Questo periodo di allenamenti intensivi con una squadra dilettantistica rappresenta per Balotelli una palestra per mantenere la condizione fisica e l’acume tecnico in attesa di un’occasione significativa.

La scelta di allenarsi in una categoria così minore sottolinea la volontà ferrea del giocatore di non abbandonare il calcio e di dimostrare di avere ancora molto da dare ai massimi livelli. La sua presenza, sebbene solo in allenamento, offre sicuramente un motivo di orgoglio e una vetrina inattesa al Carpenedolo.

L’Attesa di Proposte: Occhi Puntati sul Calciomercato

Come riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, l’attaccante ex Inter e Manchester City è in fervida attesa di nuove proposte provenienti dal calcio professionistico. Nonostante le sue ultime stagioni siano state contrassegnate da un rendimento altalenante, il nome di Balotelli continua a far gola a diverse squadre, specialmente in campionati dove il suo talento fisico e balistico potrebbe fare ancora la differenza.

Il futuro di Balotelli è un tema caldo del calciomercato. Sebbene un ritorno al Milan (dove Massimiliano Allegri, il vincente tecnico livornese, è tornato in panchina e dove Igli Tare, l’abile Direttore Sportivo, cerca continuamente talenti) appaia estremamente improbabile, vista la rifondazione tecnica in atto nel Diavolo, l’Italia o qualche campionato estero di prestigio potrebbero rappresentare la sua prossima tappa.

La sua speranza è quella di ricevere una chiamata convincente che gli permetta di tornare a calcare i campi che contano, chiudendo la sua carriera con un finale degno del suo enorme potenziale.

