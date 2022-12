Ballotta: «Livakovic? Il portiere più forte del mondo è Maignan»

Marco Ballotta, ex portiere della Lazio tra le altre, ha indicato in Mike Maignan l’estremo difensore più forte del mondo

Ai microfoni di TMW Radio, Marco Ballotta ha dichiarato:

«Il giudizio su Livakovic non può essere solo limitato ai calci di rigore. Stesso dicasi per la bravura coi piedi, che è una qualità accessoria rispetto a quella della parata. Lo vedo come un discreto portiere, non come un fenomeno. Il più forte al mondo è Maignan».