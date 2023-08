Ballo-Touré Werder Brema, clamoroso: salta tutto? Cosa succede per il terzino in uscita dal Milan: le ultime

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Fode Ballo-Touré. Sembrava quasi tutto fatto per il suo trasferimento al Werder Brema ma la trattativa ora ha subito una brusca frenata.

A riportarlo è Calciomercato.com, che spiega come l’affare con il Milan resta in piedi anche se ora in una fase di stallo. L’agente del giocatore sta lavorando intanto anche su altre alternative.