Ballardini torna sul pari col Milan: «Con il Lecce sarà una partita diversa, ecco perché»

L’allenatore del Sassuolo, Davide Ballardini, alla vigilia della sfida contro il Lecce torna a parlare del pareggio con il Milan

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo Lecce, il tecnico dei neroverdi, Davide Ballardini, ripensa al pareggio ottenuto contro il Milan nella scorsa giornata di campionato.

DIFESA IN DIFFICOLTÀ COL MILAN, MANCA LA CAZZIMMA? – «Sono d’accordo, succede ogni tanto che tu devi avere tutti i giocatori dietro la linea della palla, ma avere tutti i giocatori dietro la linea della palla che non sono così attenti e aggressivi conta il giusto. È importante avere tutti i giocatori dietro la linea della palla ma soprattutto è importante l’attenzione e far sbagliare gli avversari, raddoppiare, coprire bene il campo. Noi ci siamo ma bisogna che ci siamo in un altro modo: con più attenzione e più aggressività, in certe zone del campo dobbiamo essere più vicini all’avversario».

DOMANI UNA PARTITA DIVERSA – «Io penso che sarà una partita diversa rispetto a quella contro il Milan, il Lecce fa dell’attenzione, dell’umiltà, del sacrificio, le sue qualità migliori. Poi hanno giocatori di gamba e qualità, ti concedono poco o niente, e se tu concedi qualcosa sono pericolosissimi. Sarà certamente una partita diversissima rispetto a quella con il Milan».