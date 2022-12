Balbo: «Julian Alvarez? Le italiane dormono»

Abel Balbo, ex attaccante, ha criticato le squadre italiane per non aver puntato su Julian Alvarez: le sue dichiarazioni

Intervistato da Libero, Abel Balbo ha parlato così di Julian Alvarez:

«Mi aspettavo l’esplosione di Alvarez, perché Julian è un giocatore straordinario non da oggi, ma da 5 anni. Ero sicuro che facesse sfracelli anche al Mondiale. Da tempo dominava anche in Argentina: non capisco come le squadre italiane continuino a dormire sul mercato, lo potevano prendere un anno fa a 15 milioni».