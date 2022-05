Balata: «Contrario alle seconde squadre, il secondo livello è la Serie B»

Le parole di Mauro Balata: «Sono contro le seconde squadre. Un grande secondo livello in Italia esiste già e si chiama Serie B»

Intervenuto al forum Il Calcio che l’Italia si merita del Corriere dello Sport, Mauro Balata, presidente della Lega Serie B, ha detto la sua sulle seconde squadre.

«La penso diversamente rispetto ad Albertini: io sono contro le seconde squadre. Un grande secondo livello in Italia esiste già e si chiama Serie B. Noi abbiamo tante società che hanno fatto giocare minuti importanti a tanti calciatori e sono un patrimonio del calcio nazionale. E poi le seconde squadre in Serie B non potrebbero partecipare ai playoff né concorrere alla promozione, questo causerebbe diversi problemi.