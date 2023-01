Bakayoko Milan: futuro alla Cremonese per il francese?

Non solo acquisti ma anche cessioni per il Milan. Tra queste c’è quella di Bakayoko che potrebbe andare alla Cremonese

secondo quanto riportato da Calciomercato.com il giocatore è infatti molto vicino ad accettare la corte della Cremonese per restare in Serie A. Il francese vedrebbe dunque risolto il prestito dal Chelsea al Milan per poi trasferirsi a Cremona con la stessa formula. Sono attese novità nelle prossime ore.