Bakayoko, idea Chelsea come per Giroud: i tempi si allungano e così aumentano le problematiche mentre il giocatore esprime il suo parere

Come riporta questa mattina Tuttosport, il Chelsea potrebbe ripetere quello che ha già fatto con Giroud, vale a dire sfruttare l’opzione unilaterale in suo favore per prolungare di un anno il contratto del centrocampista francese che attualmente scade nel 2022. Per quanto riguarda il giocatore, nessuna intenzione di prolungare con i Blues.

RINNOVO PROBABILE – Il quotidiano spiega che se il Chelsea dovesse riuscire nell’intento, cambierebbero notevolmente le cifre della sua possibile cessione: un giocatore in scadenza nel 2022 ha infatti un prezzo piuttosto abbordabile, mentre con un anno in più sarebbe più alto. Ultima possibilità il prestito ma solo quando si chiuderanno tutte le altre porte.