Giroud vuole solo il Milan: atteso il via libera dal Chelsea

Giroud ha deciso da tempo di voler proseguire la sua carriera in rossonero: l’attaccante si aspetta il via libera dal Chelsea

Olivier Giroud ha scelto da tempo di volersi trasferire al Milan. L’attaccante francese ha già raggiunto un accordo coi rossoneri sulla base di un biennale da 3.5 milioni di euro a stagione bonus inclusi e sta aspettando il via libera dal Chelsea, come riportato da Nicolò Schira.

ACCORDI CHIARI – Maldini e Massara sono stati chiari col procuratore dell’attaccante: il trasferimento può avvenire solo a titolo gratuito. Giroud avrà a tal proposito un incontro con Abramovich per ottenere lo svincolo. I Blues hanno infatti promesso al francese di liberarlo gratuitamente in caso di accordo con una squadra non inglese. Pioli è impaziente di avere il suo nuovo bomber.