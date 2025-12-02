Baiocchini svela il retroscena su Allegri: c’entra la Coppa Italia, l’ha detto a tutti a Milanello

Baiocchini di Sky Sport sottolinea la determinazione del tecnico rossonero: la competizione nazionale è una priorità assoluta per la stagione del club

La vigilia degli ottavi di finale di Coppa Italia segna un momento cruciale nella stagione del Milan, chiamato a confrontarsi con una competizione che, anno dopo anno, sta assumendo un valore sempre più specifico e rilevante. La Coppa Italia non è più vista come un semplice riempitivo infrasettimanale o un palcoscenico per le seconde linee, ma come un traguardo concreto da perseguire con ferocia agonistica. Questo cambio di paradigma è stato dettato direttamente dalla panchina: Massimiliano Allegri, tecnico pragmatico e vincente per definizione, ha tracciato la rotta. Non esistono competizioni di serie B quando si indossa la maglia rossonera.

A confermare questa impostazione mentale è intervenuto il noto giornalista Manuele Baiocchini, che ai microfoni di Sky Sport ha fatto il punto sulla situazione in casa del Diavolo a poche ore dalla sfida contro la Lazio. L’inviato ha sottolineato come il messaggio dell’allenatore sia arrivato forte e chiaro a tutto l’ambiente, spazzando via ogni dubbio su un possibile disimpegno o su un eccessivo turnover.

Baiocchini svela: Allegri vuole la Coppa Italia

PAROLE – «La vittoria della Coppa Italia per il Milan rappresenta un obiettivo e lo ha fatto capire chiaramente Allegri nelle ultime conferenze stampa».

Le parole riportate evidenziano una strategia precisa: il tecnico livornese vuole arricchire la bacheca del club e sa che la via della coppa nazionale è un percorso prestigioso per cementare la mentalità vincente del gruppo. Allegri ha lavorato sulla testa dei giocatori per far capire che ogni trofeo sollevato è un tassello fondamentale nella costruzione di un ciclo. Per questo motivo, la trasferta dell’Olimpico viene preparata con la stessa meticolosità di un big match di campionato. La società e l’allenatore sono allineati: il Milan vuole arrivare in fondo, e la caccia alla coccarda tricolore è ufficialmente aperta con la massima ambizione possibile.

