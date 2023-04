Bagni: «Ecco perché il Napoli può puntare al bis in campionato». Le parole dell’ex calciatore in vista della prossima stagione

Salvatore Bagni ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport del gap del Napoli sulle avversarie, tra cui il Milan, e della possibilità di vincere due scudetti consecutivi. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Osimhen è uno che fa la differenza in Europa, è evidente. Dovesse partire, la sostituzione sarà tutt’altro che semplice perché ha caratteristiche uniche. Ma viste le valutazioni altissime non si può escludere una cessione ed è possibile che il Napoli venda anche altri giocatori come Lozano e Zielinski. Sicuramente qualcosa cambierà. Sono però convinto che si possa puntare al bis in campionato perché il gap con le altre non è solo di punti ma anche di programmazione. Poi le altre big in questo momento sono alle prese con i problemi finanziari che il Napoli non ha».