Ba svela il retroscena: «Ho scelto il Milan perchè ero tifoso dei rossoneri». Il ricordo dei campioni degli anni '90

8 minuti ago

Ba, ex calciatore del Milan, ha ripercorso i suoi trascorsi in rossonero: Diavolo scelto grazie al suo tifo. Le dichiarazioni

Intervistato nel canale YouTube Milan Hello del giornalista Andrea Longoni, l’ex attaccante rossonero Ibrahim Ba ha condiviso diversi aneddoti e sentimenti legati alla sua carriera al Milan, iniziata nel 1997.

Ba ha confermato di seguire ancora la squadra con grande passione: «Certo, sempre. Non è così, la prima volta quando ho avuto la possibilità di scegliere una squadra in quei tempi li… ho scelto il Milan perchè ero tifoso prima di tutto».

Ba, il fascino del Milan campione

Il suo tifo nacque osservando il grande Milan degli anni ’90: «Negli anni ’90 il Milan era la squadra che si vedeva di più in Europa, ricordo la partita contro lo Steaua Bucarest, contro il Barcellona… è certo che tu diventi facilmente tifoso».

Ricordando i suoi primi giorni a Milanello, Ba ha sottolineato l’importanza dei veterani: «C’erano tantissimi campioni, da Albertini a Sebastiano Rossi… tutti loro mi hanno aiutato in tutti i sensi, a capire la mentalità, a vivere la città». Nonostante non avessero vinto subito, Ba li ricorda come «giocatori veri» che lo hanno guidato nella sua crescita.

