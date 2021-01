Longoni: «Il Milan è in ritardo sul fronte mercato. Servono rinforzi subito»

Longoni ha dichiarato che il Milan ha bisogno subito di rinforzi dati i tanti assenti in questo periodo. Ecco il suo pensiero

Andrea Longoni, intervenuto sul suo canale YouTube, MilanHello, ha parlato di calciomercato.

Longoni ha dichiarato: «Con il Torino domani è una partita delicatissima, perché non ci sarà nemmeno Hakan Calhanoglu. Bisogna prendere di petto la situazione, bisogna sbrigarsi a fare mercato. Avremmo dovuto già depositare qualche contratto per usufruire dei rinforzi già contro la Juventus, ma ciò non sarà possibile nemmeno domani contro il Torino. Se ne riparlerà più avanti quando recupereremo alcuni nostri infortunati. La classifica è corta e con la Juventus gli avremmo strapazzati se fossimo stati al completo. Bisogna chiudere con i calciatori su cui abbiamo messo gli occhi. Rischiamo di perdere sia Mohamed Simakan che Kouadio Koné perché stiamo temporeggiando troppo. Bisogna fare in fretta. Oltre a loro due ci sono le alternative che si chiamano Matteo Lovato, Ozan Kabak, Nicolas Nkoulou e Soualiho Meïté. Per quanto riguarda l’attacco il Milan, prima di agire, aspetterà il ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic. Si deve agire subito, perché l’emergenza ce l’abbiamo adesso».