Condividi via email

Autogol Gallo, il Milan accorcia le distanze: Leao e Joao Felix protagonisti – VIDEO. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan sta disputando in questo momento il match in trasferta contro il Lecce. Il risultato è attualmente fermo sul 2-1 a favore dei padroni di casa. I rossoneri sono riusciti ad accorciare le distanze grazie all’autogol di Gallo.

⚽️ GOAL: Joao Felix

🇮🇹 Lecce 2-1 Milanpic.twitter.com/12IPCm0zz5 — Goals Xtra (@GoalsXtra) March 8, 2025

Rafael Leao ha messo un bel pallone in mezzo che – il difensore del Lecce – ha spedito in porta in maniera involontaria