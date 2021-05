Attento Milan, a Torino hai il cartellino rosso facile: il dato

Questa sera il Milan scenderà in campo in trasferta contro il Torino, in un match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A. Si tratta di una partita cruciale per i destini di entrambe le squadre. Da una parte gli uomini di Nicola hanno un tremendo bisogno di punti salvezza, dall’altra invece il Diavolo vuole dare continuità all’impresa di domenica contro la Juventus e conquistarsi il posto Champions.

I rossoneri dovranno però fare attenzione a un particolare: in trasferta all’Olimpico Grande di Torino infatti, sono stati estratti cartellini rossi in cinque delle ultime sei gare tra le due compagini. Il Milan ne ha collezionati ben cinque.

🤬 There has been a red card in five of the last six matches between AC Milan and Torino at Olimpico Grande Torino, with Milan picking up five of those

😎 Cool heads needed tonight with a place in the top four at stake pic.twitter.com/nGquxCuakr

