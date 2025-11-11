Connect with us

Calciomercato News

Atta scatena l'asta internazionale: Udinese sotto assedio di Milan, Barcellona e Manchester City. La valutazione sale a 13 milioni di euro

Calciomercato News

Giovane, la rivelazione del Verona: da parametro zero a golosa suggestione per il Milan. Tare monitora la situazione. Ultime

Calciomercato News

Calciomercato Milan, Tare stregato! Occhi in Serie A per il DS albanese: prima richiesta di informazioni nonostante la fitta concorrenza

Calciomercato News

Rinnovo Modric, il Milan non ha dubbi! Opzione assolutamente da attivare. E il croato ha un obiettivo chiarissimo in mente

Calciomercato News

Lewandowski Milan, annuncio del polacco sul futuro! L'attaccante prende posizione, i rossoneri osservano e sperano. Lo scenario

Calciomercato

Atta scatena l’asta internazionale: Udinese sotto assedio di Milan, Barcellona e Manchester City. La valutazione sale a 13 milioni di euro

Milan news 24

Published

25 minuti ago

on

By

Atta

Atta, centrocampista dell’Udinese, al centro di una possibile asta internazionale: il Milan in corsa per il francese. Fissato il prezzo

Il centrocampista dell’Udinese, Arthur Atta, è emerso come uno dei profili più ricercati nel panorama del calciomercato europeo. Il talentuoso francese, classe 2003, ha collezionato 27 presenze in Serie A in questa stagione, contribuendo con 1 rete e 2 assist, e le sue performance hanno calamitato l’attenzione dei top club.

Secondo le informazioni raccolte da Conterio – TMW, sul giocatore è in atto una vera e propria battaglia tra le grandi squadre.

Guerra di mercato: colossi su Atta

L’interesse per Atta, un centrocampista centrale dalla notevole statura (189 cm), non conosce confini nazionali. A monitorarlo con assiduità ci sono due giganti europei: il Barcellona e il Manchester City. Atta rappresenta un mix attraente di fisicità, disciplina tattica e notevoli capacità di intercettare palloni, caratteristiche ideali per i club che puntano a rinforzare la linea mediana con prospettive importanti.

Italia in prima linea: osservatori in pressing

Anche i vertici della Serie A sono mobilitati. Napoli e Juventus hanno inviato costantemente osservatori per seguire il rendimento del giovane.

L’interesse tocca anche i club di Milano: sia il mercato Milan che l’Inter hanno già richiesto informazioni sul mediano francese, la cui valutazione di mercato è stimata attorno ai 13 milioni di euro. Le sue qualità tecniche, come l’alta percentuale di passaggi riusciti (superiore all’82%) e la capacità di costruire occasioni, ne fanno un obiettivo primario.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.