Atta scatena l’asta internazionale: Udinese sotto assedio di Milan, Barcellona e Manchester City. La valutazione sale a 13 milioni di euro

Atta, centrocampista dell’Udinese, al centro di una possibile asta internazionale: il Milan in corsa per il francese. Fissato il prezzo

Il centrocampista dell’Udinese, Arthur Atta, è emerso come uno dei profili più ricercati nel panorama del calciomercato europeo. Il talentuoso francese, classe 2003, ha collezionato 27 presenze in Serie A in questa stagione, contribuendo con 1 rete e 2 assist, e le sue performance hanno calamitato l’attenzione dei top club.

Secondo le informazioni raccolte da Conterio – TMW, sul giocatore è in atto una vera e propria battaglia tra le grandi squadre.

Guerra di mercato: colossi su Atta

L’interesse per Atta, un centrocampista centrale dalla notevole statura (189 cm), non conosce confini nazionali. A monitorarlo con assiduità ci sono due giganti europei: il Barcellona e il Manchester City. Atta rappresenta un mix attraente di fisicità, disciplina tattica e notevoli capacità di intercettare palloni, caratteristiche ideali per i club che puntano a rinforzare la linea mediana con prospettive importanti.

Italia in prima linea: osservatori in pressing

Anche i vertici della Serie A sono mobilitati. Napoli e Juventus hanno inviato costantemente osservatori per seguire il rendimento del giovane.

L’interesse tocca anche i club di Milano: sia il mercato Milan che l’Inter hanno già richiesto informazioni sul mediano francese, la cui valutazione di mercato è stimata attorno ai 13 milioni di euro. Le sue qualità tecniche, come l’alta percentuale di passaggi riusciti (superiore all’82%) e la capacità di costruire occasioni, ne fanno un obiettivo primario.