Calciomercato Milan, Tare stregato! Occhi in Serie A per il DS albanese: prima richiesta di informazioni nonostante la fitta concorrenza

Calciomercato Milan, Atta dell’Udinese ha stregato i rossoneri e non solo: prevista un’importante asta per il centrocampista dell’Udinese

Il centrocampista dell’Udinese, Arthur Atta, è diventato uno dei nomi più caldi sul taccuino dei top club italiani ed europei. Il talento francese, classe 2003 (22 anni), sta attirando l’attenzione grazie alle sue prestazioni in Serie A, dove ha già collezionato 27 presenze in stagione, contribuendo con 1 gol e 2 assist.

Secondo quanto appreso da Conterio – TMW, sul giocatore si è scatenata una vera e propria corsa internazionale.

Calciomercato Milan, asta internazionale per Atta: dalla Liga alla Premier

L’interesse per Atta, che ricopre il ruolo di centrocampista centrale (alto 189 cm), non è limitato ai confini italiani. A seguirlo costantemente ci sarebbero due colossi europei: il Barcellona e il Manchester City.

Atta è un profilo che unisce struttura fisica, disciplina tattica e capacità di recuperare palloni, caratteristiche che lo rendono appetibile per i grandi club che cercano un innesto di prospettiva in mezzo al campo.

Serie A in prima fila: le milanesi e non solo

Anche le big della Serie A sono in prima linea. Osservatori di Napoli e Juventus sono stati segnalati al seguito del calciatore in diverse occasioni, testimoniando un monitoraggio costante del suo rendimento.

L’interesse coinvolge anche i club di Milano: sia il calciomercato Milan che l’Inter avrebbero chiesto informazioni sul giovane centrocampista francese, il cui valore di mercato si attesta già intorno ai 13 milioni di euro. Le sue doti, come l’alta percentuale di passaggi riusciti (oltre l’82%) e la capacità di creare occasioni, lo rendono un profilo tecnico-tattico molto richiesto.