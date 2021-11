Indicazioni di Ibrahimovic per Kalulu: ecco cosa gli ha detto

È in corso Atletico Madrid Milan, match valido per la quinta giornata di Champions League, Ibrahimovic fa sentire la sua voce a Kalulu

È in corso Atletico Madrid Milan, match valido per la quinta giornata di Champions League, Ibrahimovic anche se in panchina fa sentire la sua voce, in particolare a Kalulu.

Nel dettaglio Ibrahimovic ha incoraggiato il difensore rossonero nel ‘mordere’ le caviglie avversarie soprattuto degli attaccanti e nel non smettere di proporsi nelle azioni offensive della squadra.