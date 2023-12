Atalanta Milan, ci sarà Leao? Ecco la risposta di Pioli in conferenza stampa

Le attenzioni alla vigilia di Atalanta Milan sono maggiormente rivolte a Rafael Leao: Pioli risponde così sul suo recupero

Tanta attesa e curiosità per capire se Rafael Leao potrà essere convocato per Atalanta Milan di domani sera. L’attaccante portoghese ha fatto dei passi avanti verso il recupero negli ultimi allenamenti a Milanello. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Dea, Stefano Pioli ha risposto così.

LE PAROLE – «Per Leao sarà decisivo l’allenamento di oggi. Negli ultimi giorni ha raggiunto livelli di intensità buona. Poi decideremo».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI ATALANTA MILAN.