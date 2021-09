Atalanta Milan: da valutare le condizioni di Giroud, ecco le ultime

Domenica il Milan sfiderà l’Atalanta nel match valido per la settima giornata di Serie A. Stefano Pioli deve capire se Giroud…

Domenica il Milan affronterà l’Atalanta nel match valido per la settima giornata di Serie A. Stefano Pioli ritrova non solo Kjaer ma anche Brahim Diaz e Messias (quest’ultimo al primo allenamento in gruppo). Ancora a parte Zlatan Ibrahimovic.

Per il fronte offensivo, il tecnico rossonero, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport starebbe valutando Olivieri Giroud. Le condizioni del francese non sono le migliori, nelle prossime 48 ore verranno sciolti tutti i dubbi, cercando di capire se il problema alla schiena è stato risolto in via definitiva oppure manca ancora qualche giorno.