Atalanta-Milan, Bonaventura ricorda il passato nerazzurro: il post social

Per Jack Bonaventura Atalanta-Milan sarà una gara speciale: il numero 5 rossonero ricorda su Instagram il passato nerazzurro

Atalanta-Milan sarà un match, in programma domenica alle ore 12:30, valido per la diciasettesima giornata di Serie A. Non sarà una gara come tante, per i rossoneri sicuramente, vista l’elevato coefficiente di difficoltà che comporta la trasferta di Bergamo, ma anche e soprattutto per Jack Bonaventura.

Il numero 5 del Diavolo affronterà il proprio passato: cresciuto nelle giovanili nerazzurre, ha militato nella squadra Bergamasca fino al 2014, quando poi all’ultimo giorno di mercato si trasferì in rossonero. Tramite un post su Instagram Bonaventura ha voluto ricordare l’emozione del prossimo match, nonché rivelare il suo cuore diviso a metà.