Atalanta Fiorentina, Palladino batte Vanoli e la Dea risale la classifica. Segui le ultimissime sui rossoneri

L’Atalanta ha messo a segno un colpo importante, conquistando la prima vittoria in campionato sotto la guida del nuovo tecnico Raffaele Palladino. Dopo l’esordio con sconfitta al Maradona contro il Napoli e il segnale di rinascitaarrivato con la travolgente vittoria sull’Eintracht Francoforte in Champions League, la Dea ha compiuto il primo passo verso la risalita in classifica di Serie A, superando per 2-0 una Fiorentina in caduta libera.

Il successo di Bergamo (Fonte: Fanpage.it) è un tassello fondamentale per Palladino, l’allenatore emergente noto per il suo calcio propositivo. La squadra ha mostrato un connubio tra intensità e tattica che fa ben sperare i tifosi nerazzurri per il futuro.

📉 La Crisi Senza Fine della Fiorentina: Dalle Ambizioni Champions alla Lotta Salvezza

Se per l’Atalanta si parla di rinascita, per i viola il quadro è decisamente preoccupante. La Fiorentina sprofonda sempre più giù, in una zona di classifica che assume contorni pericolosi. L’annata storta paventata da molti esperti sembra essersi materializzata in modo drammatico.

La situazione contrasta in modo stridente con le ambizioni di inizio stagione. Si pensi al dibattito tra l’ex allenatoreStefano Pioli e Massimiliano Allegri, l’esperto allenatore toscano del Milan: Pioli, a inizio anno, si era detto offesoperché Allegri non aveva inserito la Fiorentina tra le candidate alle prime quattro posizioni. Oggi, la realtà è ben diversa: i viola sono precipitati in una lotta per la salvezza che richiede di “sporcarsi le mani”.

Vanoli e la Necessità di Concretezza

La pressione è tutta sul nuovo tecnico, Paolo Vanoli, chiamato a invertire la rotta con urgenza. La qualità della rosanon è in discussione, ma l’aspetto mentale e la necessità di punti prevalgono su qualsiasi discorso tattico sofisticato.

La risalita dell’Atalanta e il crollo della Fiorentina rappresentano due storie parallele che mettono in risalto l’imprevedibilità della Serie A. Il Milan di Allegri e il DS Igli Tare osservano da vicino: la lotta per le posizioni europee si fa sempre più serrata, e la Dea è pronta a reinserirsi prepotentemente nel gruppo di testa.