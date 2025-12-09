Atalanta Chelsea, De Ketelaere segna il gol vittoria per la Dea: inglesi sconfitti. Segui le ultimissime

La serata di Champions League ha regalato emozioni contrastanti per il calcio italiano, con un trionfo in rimontaa Bergamo e un’altra sconfitta interna a San Siro. Se per l’Inter il bilancio è stato negativo, l’Atalanta ha invece ottenuto un risultato di prestigio che rilancia le ambizioni del nostro movimento in Europa.

A Bergamo, la Dea ha messo in scena una grande prova di carattere, vincendo in rimonta contro il Chelsea, uno dei club più ricchi e titolati d’Inghilterra. I gol della vittoria portano la firma di Gianluca Scamacca, l’attaccante italiano di grande potenza fisica, e di Charles De Ketelaere. Il trequartista belga, in particolare, è apparso ispiratissimo e ha giocato un ruolo chiave nel ribaltare il risultato, confermando il suo momento di eccellente forma.

L’Inter Soffre a San Siro

Contemporaneamente, a San Siro, i nerazzurri hanno vissuto una serata negativa, incassando un’ulteriore sconfitta che si aggiunge al recente ko subito in campo europeo. Sebbene i dettagli specifici della gara non siano stati riportati, il clima attorno alla squadra non può essere dei migliori, registrando la difficoltà nel mantenere la solidità difensiva e la concentrazione al massimo livello nelle gare internazionali.

La sconfitta dell’Inter sul proprio terreno di gioco non è una buona notizia per il movimento, ma è vista con particolare attenzione dalla sponda rossonera del Naviglio.

Il Vantaggio Morale e Tattico per il Milan di Allegri e Tare

Per il Milan, che in questa stagione punta tutto sul campionato, i risultati negativi dei rivali in Europa possono rappresentare un vantaggio psicologico. Il Diavolo, guidato dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri, il tattico esperto e pragmatico, è focalizzato a ottenere i massimi risultati in Serie A, sfruttando anche l’assenza di impegni europei per preparare al meglio le singole gare.

Il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, l’abile dirigente albanese, ha costruito una rosa profonda, arricchita dalla qualità di Luka Modrić, il centrocampista croato e Pallone d’Oro, e dall’efficacia offensiva di Christian Pulisic. Il Milandeve adesso capitalizzare questo momento, concentrandosi sulla propria corsa in campionato, per guadagnare terreno sulle rivali cittadine che, al contrario, devono gestire la fatica fisica e il peso mentale degli impegni internazionali e delle recenti sconfitte.