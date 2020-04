Assocalciatori: ok dei calciatori alla ripresa dei campionati

L’associazione presieduta da Damiano Tommasi si è detta disponibile alla ripresa dei campionati a patto di veder garantita la sicurezza

Nella riunione tenuta nel pomeriggio di lunedì 20 aprile, l’Assocalciatori presieduta da Damiano Tommasi ha manifestato la propria disponibilità alla ripresa dei campionati.

«La volontà dei calciatori e delle calciatrici è, e sarà sempre, quella di tornare al più presto in campo con le più ampie garanzie di sicurezza per tutti gli addetti ai lavori» si legge nella nota. Un punto importante invece riguarda l’eventualità di eseguire tamponi a tutti i calciatori coinvolti nella ripresa: «Un aspetto, molto sentito dall’intero Consiglio, riguarda l’attuale contesto del Paese che, seppur con intensità diversa da regione a regione, è ancora in una fase emergenziale. La volontà di tutti gli atleti e le atlete è di poter tornare a svolgere il proprio lavoro così come tante altre categorie professionali, senza apparire privilegiati o usufruire di corsie preferenziali sui controlli medico sanitari».