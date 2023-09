Duro sfogo dell’attaccante del Milan Femminile e della Svezia, Kosovare Asllani, dopo il match contro l’Italia a Castel di Sangro

Le dure parole a SVT Sport dell’attaccante del Milan Femminile e della Svezia, Kosovare Asllani, dopo il match contro l’Italia a Castel di Sangro:

«E’ una critica alla federazione italiana mettere la partita qui nella foresta. Ho visto più animali che persone qui. Devi rendere omaggio alla tua squadra nazionale femminile e metterla in un’arena più grande e vedere quanto puoi tirare. Non puoi spegnere il fiammifero nel bosco. È sotto ogni critica.Non posso sopportare di stare qui dopo ogni partita e parlare delle stesse cose. In ogni partita ne abbiamo una in più contro di noi. È frustrante ricevere ogni singolo verdetto contro di noi. Non capisco»