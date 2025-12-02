Ascolti DAZN in Serie A: oltre 6.3 milioni di spettatori per la 13ª giornata, Roma-Napoli segna il record

Ascolti DAZN, i dati confermano il trend di crescita: 6,3 milioni di spettatori per il weekend. Roma-Napoli è il match più visto dal 2022/23

La Serie A continua a riscuotere un successo crescente sul fronte degli ascolti. La piattaforma DAZN ha registrato un nuovo, significativo risultato positivo per la tredicesima giornata di campionato, confermando un trend di crescita solido e costante. Nel weekend appena concluso con il posticipo di ieri sera, sono stati oltre 6,3 milioni gli spettatori totali (6.388.651) che hanno seguito le sfide della massima serie sulla piattaforma di streaming.

Ascolti DAZN, giornata da record

Il dato più significativo riguarda la partita di punta della giornata: il big match di domenica sera all’Olimpico tra Roma e Napoli ha catalizzato l’attenzione di quasi 1,8 milioni di spettatori (1.786.939). Questo risultato non solo ha guidato la classifica di giornata, ma rappresenta anche il dato più alto registrato da DAZN per una singola partita del campionato a partire dalla stagione 2022-23. Un segnale che testimonia il grande interesse generato dagli scontri diretti e dalla corsa al vertice.

Il successo non si limita alla singola giornata. La stagione in corso, infatti, continua a mostrare numeri robusti in prospettiva: la media cumulata stagionale fa segnare un incremento di oltre il 20% rispetto allo scorso anno. Un risultato che evidenzia il valore del prodotto Serie A e il suo appeal in costante aumento sul mercato nazionale. (Fonte ANSA).

