Nell’intervista a Sky prima di Juve Chelsea, Maurizio Arrivabene ha parlato così del progetto Superlega.

SUPERLEGA – «Sono questioni politiche che gestisce il presidente. Non sono certo io il tipo per tirarmi indietro. Partiamo dall’inizio, il Chelsea è uno dei club fondatori e dal primo comunicato stampa si è sempre detto che si voleva il dialogo. Se dall’altra parte ci sono insulti e delirio di grandezza, il dialogo non è possibile. Mi auguro che prima o poi ci sia una conclusione che soddisfi tutte le parti».

