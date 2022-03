Marko Arnautovic, attaccante del Bologna, ha parlato della prossima sfida contro il Milan ai canali ufficiali rossoblù

«Adesso chi non va in nazionale può ricaricare le batterie e lavorare sodo per due settimane. Poi ci sarà il Milan e faremo di tutto per farci trovare pronti.»